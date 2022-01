Etude Vias : de plus en plus de conducteurs combinent drogue et alcool au volant

Shirley Delannoy est chercheuse à l’Institut Vias. Elle a recensé que 30% des répondants avouaient avoir conduit sous l’influence de drogues. Parmi eux, la grosse majorité est composée d’hommes âgés entre 18 et 34 ans.

L’étude révèle un autre phénomène inquiétant. De plus en plus de conducteurs combinent drogues et alcool. Au total, plus d’une personne sur trois (35%) ayant absorbé des drogues a aussi consommé de l’alcool (contre 25% il y a un an). Chez les jeunes conducteurs de 18 à 34 ans, c’est quasi le double : 64%.

Même l’association de petites quantités d’alcool et de cannabis peut avoir de graves répercussions sur les capacités de conduite car les deux substances se renforcent. Un mélange qui va avoir de graves répercussions sur la capacité de conduite.

Dr Nele Samyn, expert drogue et toxicologie à l’institut national de Criminalistique et Criminologie, est formelle : "Le mélange drogue et alcool est un problème car on a du mal à juger de situations complexes comme la circulation en voiture. Ce qui mène inexorablement à des accidents."