Etterbeek propose à ses habitants de participer à un achat groupé d’énergie

Selon une estimation basée sur la consommation moyenne d’un ménage, les Etterbeekois pourraient ainsi bénéficier d’une réduction qui pourrait atteindre S105 € pour l’électricité et 140 € pour le gaz, a affirmé la commune, par voie de communiqué. "Cette action citoyenne permet aussi à ses participants de réduire leur empreinte carbone en ayant accès à une électricité garantie 100% verte et belge", soulignent la commune et Wikipower.