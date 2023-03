Etterbeek augmente également les tarifs de sa piscine L’Espadon

Il n’y a pas qu’à la Ville de Bruxelles que les tarifs pour nager à la piscine augmentent, c’est le cas aussi à Etterbeek. A partir de ce 1er avril, la griffe tarifaire de L’Espadon, rue des Champs, évolue, comme cela a été décidé lors du dernier conseil communal. Raison : "l’impact de la crise énergétique sur le budget de la piscine Espadon" avec l’augmentation des factures d’énergie en tant que telles mais aussi l’indexation des salaires du personnel et l’augmentation des frais généraux…

Cependant, après un comparatif avec d’autres piscines bruxelloises ainsi que du Brabant wallon, les autorités ont décidé d’opérer une hausse tarifaire qualifiée d'"acceptable au vu des services proposés par la piscine Espadon".

Concrètement, l’impact concernera surtout les nageurs qui ne sont pas etterbeekois. Pour eux, le ticket d’entrée individuel passera de 4 à 4,50 euros pour les adultes et de 3,50 à 4 euros pour les jeunes et allocataires sociaux. La carte de 10 entrées, elle, passera de 30 à 40 euros pour les adultes et de 26 à 30 euros pour les jeunes et allocataires sociaux.

Par contre, le prix de l’abonnement annuel change pour tous les nageurs, originaires de la commune ou pas : par exemple de 180 à 200 euros pour les Etterbeekois adultes et de 156 à 180 pour les Etterbeekois mineurs.

Pour les clubs de natation, l’augmentation sera de 10% puisque la location d’un couloir ne sera plus de 13,68 euros de l’heure mais de 15,05 euros. Hausse de 10% par ailleurs pour les stages avec une séance de 45 minutes qui sera de 2,75 euros (contre 2,50 euros aujourd’hui).

L’entrée aux thermes ne sera plus de 12 mais de 15 euros.