Etrennes interdites pour les agents chargés du ramassage des déchets en Brabant wallon

L’intercommunale précise tout de même qu’elle ne remet pas en question la pénibilité du travail des collecteurs de déchets.

"Le ramassage des déchets est un service important pour les habitants, il peut être éprouvant, on le voit ces derniers jours en période de grand froid, mais également en été sous la canicule. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, les collecteurs sont dans les rues, ils soulèvent des charges importantes tous les jours. Ils parcourent de nombreux kilomètres souvent même en courant. Donc c’est un travail qui mérite le plus grand respect. Mais nous estimons que ce respect et cette reconnaissance doivent s’exprimer tout au long de l’année, et pas uniquement maintenant à l’approche des fêtes de fin d’année."

Et si un habitant de la province souhaite d’initiative faire un geste, sans avoir été sollicité, inBW n'aura rien à y redire.