Etrennes de fin d’année : les faux éboueurs sont de sortie

Enrichir, c’est le terme. La police vient d’arrêter un éboueur qui n’était pas autorisé par son employeur à demander des étrennes aux citoyens. 2700 euros ont été retrouvés en pièces et en billets de 5 euros. L’agent trouvait injuste qu’il ne puisse bénéficier des remerciements citoyens pour services rendus alors que d’autres opérateurs de collectes l’autorisent à son personnel.

Et c’est bien là le problème, comme nous le rappelle Jean-Jacques De Paoli, responsable communication de l’intercommunale liégeoise Intradel. "Chaque société sous-traitante édite ses propres règles en matière d’étrennes". En effet, on sait déjà que certaines sociétés interdisent le porte à porte à ses éboueurs. D’autres l’autorisent, mais en dehors des heures de travail, certains peuvent faire la tournée "monnaie" avec le véhicule de ramassage de la société et l’habit de travail, histoire d’être bien identifiables par les habitants, alors que d’autres enfin doivent utiliser leur véhicule personnel.

Toutes ces situations ouvrent la brèche aux fraudeurs. Même ceux qui connaissent très bien leurs préposés aux poubelles ne sont jamais sûrs aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’un de leurs collègues qui se présente à eux pour les étrennes. Pourtant un système ou une information sans équivoque est possible.