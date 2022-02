Être une femme et vivre aujourd’hui en Afghanistan : "Je suis désespérée"

Une clé : "faire confiance"

"Ce sont nos seules armes" raconte une activiste présente en regardant une banderole sur laquelle se trouve un slogan en faveur de l’égalité de traitement pour les femmes vis-à-vis de celui réservé aux hommes dans le pays. Des pancartes très importantes pour le mouvement, d’autant plus qu’elles permettent aussi de débusquer celles qui auraient des intentions malveillantes. Hoda Kamosh, poétesse de 26 ans, en première ligne lors de ces rencontres, explique : "Lorsque nous avons commencé à partager nos slogans et nos programmes grâce à des vidéos, de nombreuses femmes nous ont rejointes. Et tout cela nous a amenés à mettre en place des moyens de les reconnaître afin qu’elles ne se joignent pas au mouvement pour commettre un sabotage. Par exemple, nous avons informé les filles des événements du lendemain, en leur demandant d’écrire les slogans pour nous. Lorsqu’elles ont effectivement accompli la tâche, nous avons su qu’elles travaillaient bien pour nous et nous les avons alors ajoutées à notre groupe." Celles qui écrivaient les slogans le plus rapidement étaient souvent les personnes les plus déterminées précise-t-elle.

Sur le terrain, le danger est important

Sur le terrain, au moment des actions de protestation, le danger est encore plus important. Des précautions supplémentaires doivent être prises. "Quand nous revenons et pendant que nous allons aux manifestations, nous portons un foulard ou une robe supplémentaire. Et lorsque la manifestation est terminée, nous nous changeons dans un restaurant, dans un magasin, ou dans un endroit où il y a une foule de gens pour ne pas être reconnues. " précise Hoda Kamosh.