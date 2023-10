"Être sur scène, c’est vital pour moi" : Chantal Ladesou au théâtre en Belgique pour la pièce "1983"

Chantal Ladesou était l’invitée du 8/9 pour son rôle dans la pièce de théâtre 1983, une comédie burlesque sur le choc des générations qu’elle jouera à Bruxelles et à Liège.

Chantal Ladesou sera sur scène pour deux dates en Belgique pour la pièce 1983, une histoire d’arrêt dans le temps et un choc de deux générations : l’histoire d’une grande créatrice de mode en perte d’inspiration qui décide de s’enfermer chez elle pour trouver des idées. Un enfermement qui sera plus long que prévu, puisqu’il durera 40 ans. Quand elle en ressort, le monde a bien changé.

"C’est le choc des cultures, elle ne comprend rien. Elle ne sait pas ce qu’est un mail, un ordinateur", raconte Chantal Ladesou. "Elle se retrouve face à face avec une jeune femme qui veut absolument la ressortir, parce que les années 80 reviennent à la mode."

Si je ne suis pas sur scène un an, ça me manque.

Si on a beaucoup vu Chantal Ladesou à la télévision ces dernières années, c’est le théâtre qui garde sa préférence.

"C’est ce que j’ai toujours voulu faire depuis toute petite, et c’est là où je suis le mieux", confie-t-elle. "Le théâtre, c’est payé cash, on a tout de suite la réponse. Et moi j’aime être sur scène, c’est vital pour moi."

Pourtant, la télé lui a permis de s’ouvrir, comme son personnage dans la pièce, à une nouvelle génération grâce à sa participation à l’émission Mask Singer en France : "les enfants ne me connaissaient pas, et du coup ils ont regardé ma filmographie […]. Je sais que j’ai du public en réserve", s’amuse-t-elle.

Les dates de représentations en Belgique :