Être Russe et choisir de rester en Ukraine : Artem a déchiré ses papiers

Et il prête main-forte à David Carbonell, un boulanger français installé à Odessa. David sert gratuitement café et viennoiseries aux Odessites, et souvent Artem le remplace au comptoir, notamment quand David est sur les routes pour livrer de l’aide humanitaire à la ville voisine martyre de Mykolaiev. Artem s’occupe aussi des chats de ses voisins, qui ont fui en Europe. Privé d’électricité et de chauffage, comme tous les Ukrainiens, il rêve d’ouvrir une tente chauffée à Odessa, pour accueillir les habitants en quête de réconfort, ou d’une simple prise pour recharger leurs ordinateurs ou leurs portables. Pour cela, il a besoin d’un générateur.