Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

Бути росіянином і вирішив залишитися в Україні: Артем порвав документи | Être Russe et choisir de rester en Ukraine

© Tous droits réservés

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand, avec Françoise Wallemacq

Артем росіянин, живе в Україні, в Одесі. Він жив кілька років у великому південному портовому місті, коли почалася війна.

 

Як тільки залунали перші сирени тривоги, на світанку 24 лютого, він зрозумів. Росія, його країна, атакувала Україну. Реакція Артема була миттєвою і рішучою: він акуратно вирізав усі свої російські посвідчення. Паспорт, водійські права, соцзабезпечення, все є.

 

Відтоді Артем жив як особа без громадянства, серед українських друзів. У 33 роки цей комп’ютерний інженер вивчив французьку через Інтернет.

 

І він простягає руку Девіду Карбонелю, французькому пекарю з Одеси. Давид пригощає одеситів безкоштовною кавою та тістечками, і Артем часто замінює його за прилавком, особливо коли Давид у дорозі доставляє гуманітарну допомогу до сусіднього міста-героя Миколаєва. Також Артем піклується про сусідських котів, які втекли до Європи. Позбавлений електрики та опалення, як і всі українці, він мріє відкрити в Одесі намет з підігрівом, щоб приймати мешканців, які шукають комфорту, або звичайну розетку для підзарядки комп’ютерів чи ноутбуків. Але для цього йому потрібен генератор. Він виступив із закликом до RTBF, щоб заохотити бельгійців "не задовольнятися тим, що слідкують за новинами", заохотити їх діяти, надсилати пожертви, матеріальну допомогу країні, виснаженій війною та потребуючій усього.

Être Russe et choisir de rester en Ukraine : Artem a déchiré ses papiers

Artem est russe, et il vit en Ukraine, à Odessa. Il habitait depuis quelques années dans la grande ville portuaire du sud quand la guerre a éclaté.

Dès que les premières sirènes d’alarme ont retenti, à l’aube du 24 février, il a compris. La Russie, son pays, attaquait l’Ukraine. La réaction d’Artem a été immédiate et déterminée : il a soigneusement découpé tous ses papiers d’identité russes. Passeport, permis de conduire, sécurité sociale, tout y est passé.

Depuis, Artem vit comme un apatride, au milieu de ses amis ukrainiens. A 33 ans, cet ingénieur informatique a appris le français via Internet.

Et il prête main-forte à David Carbonell, un boulanger français installé à Odessa. David sert gratuitement café et viennoiseries aux Odessites, et souvent Artem le remplace au comptoir, notamment quand David est sur les routes pour livrer de l’aide humanitaire à la ville voisine martyre de Mykolaiev. Artem s’occupe aussi des chats de ses voisins, qui ont fui en Europe. Privé d’électricité et de chauffage, comme tous les Ukrainiens, il rêve d’ouvrir une tente chauffée à Odessa, pour accueillir les habitants en quête de réconfort, ou d’une simple prise pour recharger leurs ordinateurs ou leurs portables. Mais pour cela, il a besoin d’un générateur.

Sur le même sujet

Guerre en Ukraine : Poutine prépare la Russie à une guerre longue selon le chef de l'OTAN

Guerre en Ukraine

Guerre en Ukraine : le Parlement croate refuse de former des soldats ukrainiens

Guerre en Ukraine

Articles recommandés pour vous