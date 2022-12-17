Бути росіянином і вирішив залишитися в Україні: Артем порвав документи | Être Russe et choisir de rester en Ukraine

Артем росіянин, живе в Україні, в Одесі. Він жив кілька років у великому південному портовому місті, коли почалася війна.

Як тільки залунали перші сирени тривоги, на світанку 24 лютого, він зрозумів. Росія, його країна, атакувала Україну. Реакція Артема була миттєвою і рішучою: він акуратно вирізав усі свої російські посвідчення. Паспорт, водійські права, соцзабезпечення, все є.

Відтоді Артем жив як особа без громадянства, серед українських друзів. У 33 роки цей комп’ютерний інженер вивчив французьку через Інтернет.

І він простягає руку Девіду Карбонелю, французькому пекарю з Одеси. Давид пригощає одеситів безкоштовною кавою та тістечками, і Артем часто замінює його за прилавком, особливо коли Давид у дорозі доставляє гуманітарну допомогу до сусіднього міста-героя Миколаєва. Також Артем піклується про сусідських котів, які втекли до Європи. Позбавлений електрики та опалення, як і всі українці, він мріє відкрити в Одесі намет з підігрівом, щоб приймати мешканців, які шукають комфорту, або звичайну розетку для підзарядки комп’ютерів чи ноутбуків. Але для цього йому потрібен генератор. Він виступив із закликом до RTBF, щоб заохотити бельгійців "не задовольнятися тим, що слідкують за новинами", заохотити їх діяти, надсилати пожертви, матеріальну допомогу країні, виснаженій війною та потребуючій усього.