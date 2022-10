Être puni dans sa chambre, c’est un traumatisme ?

Isabelle, une auditrice de Liers, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "J’ai déjà été envoyée dans ma chambre et mise au coin, c’est une éducation normale qui apprend à respecter les règles et les adultes. Ce qui ne se fait plus aujourd’hui, puisqu’on interdit aux parents d’encadrer correctement les enfants. On est beaucoup trop souple, on n’ose plus éduquer ses enfants aujourd’hui. Les parents n’osent plus broncher, mon fils de 6 ans m’a dit qu’il appellerait la police si je le disputais."