Être prof en 2022, c’est vraiment un enfer ?

Mélanie, une auditrice de Mons, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "Cela fait 22 ans que je travaille et j’aime énormément mon métier. Mais le regard de la population sur les enseignants m’attriste. Je me rends compte que les gens ont une vision de nous très négative et je pense que les jeunes ne se lancent pas là-dedans à cause de cela."

Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients

"On nous traite souvent de fainéants. La plupart des revendications sont pour les enfants. On a effectivement beaucoup de travail administratif pour lequel on fait des heures supplémentaires. L’administratif représente 20% de mon temps, et on pourrait m’en passer."