Être "nareux" : c'est grave Docteur ?

L’adjectif "nareux" est entré dans l’édition 2021 du dictionnaire du "Petit Robert". Cette expression est utilisée dans une partie de la Belgique, en France et au Canada. Par définition, quelqu’un de "nareux" est une personne "qui se montre difficile quant à la propreté de la nourriture et des couverts ; qui éprouve facilement du dégoût." Exemple : quelqu’un qui refuse de prendre la fourchette de son voisin pour terminer son repas.

C’est grave, docteur ?

Ce terme a pris du sens durant la crise du Covid-19. Le confinement et l’instauration des gestes barrières ont amplifié le phénomène. La peur du contact et d’être contaminé s’est aggravée. Or, être nareux en excès peut devenir une entrave à la vie sociale. Ce qui s’avère pour certains, être un réflexe plutôt sain, pour d’autres, être nareux est un véritable enfer.