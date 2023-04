"Être myope comme une taupe", "être malade comme un chien", "essuyer les plâtres" : d’où viennent les expressions médicales qu’on utilise au quotidien ?

A tes souhaits

Autrefois, le fait d’éternuer pouvait être bon ou mauvais signe en fonction des circonstances et de la situation. D’un point de vue négatif, l’éternuement pouvait symboliser soit l’âme qui quitte du corps, soit la maladie, ou l’expulsion du démon hors du corps. Du côté positif, l’éternuement était aussi vu comme un signe de chance. Les Grecs, eux, pensaient que le fait d’éternuer révélait la présence d’un esprit divin.

Avoir une santé de fer

A l’époque, les alchimistes ont donné au fer le nom de Mars (le Dieu de la guerre dans la mythologie Romaine), qui renvoie à la combativité, la puissance. Sur le plan symbolique, le fer renvoie donc à une force dure, comme Popeye, par exemple. Avoir une santé de fer, c’est donc avoir une santé qui résiste à la fatigue et aux excès.

Etre malade comme un chien

Cette expression date du 17e siècle, une période à laquelle le chien était considéré comme un "simple animal" et non comme un être vivant doté d’une conscience. Le chien était donc dehors et n’avait qu’une seule fonction : garder la maison. Lorsqu’il était malade, personne ne s’occupait de lui et il mourrait seul.

A ta santé

A l’époque, nos ancêtres croyaient que l’alcool et l’ivresse étaient bénéfiques pour le corps. D’après leurs croyances, l’alcool permettait à l’organisme de se purifier et de récupérer. Au Moyen-Age, trinquer permettait aussi de se mettre en confiance avec les personnes qui se trouvaient autour de la table et éviter les empoisonneurs. En entrechoquant les différentes chopes, si du poison se trouvait dans un des verres, il se mélangeait aux autres.

Reprendre du poil de la bête

On disait autrefois que si on se faisait mordre par un chien, il fallait appliquer des poils de cette bête pour cicatriser. Autrement dit, on soignait le mal par le mal. Aujourd’hui, reprendre du poil de la bête signifie l’énergie retrouvée après une maladie.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13 heures à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.