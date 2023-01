Etre musicien et gaucher avec Ringo Starr et les Beatles, Phil Collins, Ian Paice de Deep Purple

L’univers des gauchers ! Étant droitière, de parents droitiers, avec des frères et sœurs droitiers, des enfants droitiers, je ne me suis jamais penchée sur le cas des gauchers. Et tout à coup, je découvre que le gaucher est très souple, très respectueux, on a vu des communautés revendiquer bien plus de choses, hurler leur mécontentement bien plus souvent que les gauchers. La majorité des êtres humains étant droitiers, la plupart des objets sont fabriqués pour être utilisés par un droitier, il en va de même pour les instruments de musique.

Quand on pense aux gauchers musiciens, on pense souvent à la basse, à la guitare, mais il y a aussi des batteurs gauchers. C’est le cas de Ringo Starr des Beatles. Gaucher mais qui joue sur une batterie configurée pour les droitiers. Devant jouer parfois sur la batterie d’autres groupes et plutôt que de tout adapter à chaque fois, il s’est habitué à jouer "comme un droitier" ce qui lui a permis de développer son style non conventionnel. L’un des plus célèbres batteurs de la musique pop/rock et chanteur à ses heures perdues, c’est notre ami gaucher Phil Collins. Il aura pu démontrer ses talents dans Genesis, sa propre carrière solo ou dans un groupe de jazz-rock baptisé Brand X et apparaît sur des centaines d’enregistrements d’autres artistes : Peter Gabriel, Robert Plant, Brian Eno, Eric Clapton ou Frida du groupe ABBA. Autre grand batteur gaucher : Ian Paice qui tient les rênes de Deep Purple depuis sa formation en 1967, seul membre à être présent sur chaque album studio du groupe.