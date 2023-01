Etre musicien et gaucher avec Paul Simon, Kurt Cobain de Nirvana, Blur, Oasis, Iggy Pop, Simon and Garfunkel

Pourquoi est-on gaucher ou droitier ? On a supposé qu’il existait des éléments physiologiques et sans doute génétiques, car une cause exclusivement culturelle ne semblait pas possible. En 2016, une première étude identifie la cause de la gaucherie dans le développement de la colonne vertébrale de bébés grandissant dans l’utérus entre la 8e et 12e semaine de grossesse. Les asymétries hémisphériques du cerveau seraient précocement induites par le développement spinal plutôt que par celui du cerveau dont le développement est plus tardif. Ceci explique que le fœtus humain présente très tôt des asymétries importantes de mouvements des bras. Je trouve ça plutôt bien rock’n’roll comme histoire !

Kurt Cobain était gaucher, mais on lui a appris à écrire de la main droite. Il lui arrivera de jouer de la guitare de droitier, mais il privilégiera les guitares pour gauchers. Son modèle favori du genre sera la Fender Mustang pour gaucher, la marque lui fabriquera des modèles spéciaux répondant à ses besoins. Damon Albarn, chanteur, guitariste, multi-instrumentiste de Blur, de Gorillaz ou de The Good, The Bad and The Queen, est aussi gaucher, il joue de la guitare de la main droite. Damon partage cette particularité avec celui qui a été l’un de ses ennemis, Noel Gallagher, le guitariste d’Oasis, qui est gaucher mais joue de la guitare comme un droitier. Iggy Pop n’est pas connu pour être guitariste mais bien chanteur, à ses heures perdues, sur scène, quand Iggy Pop s’arme d’une guitare c’est une guitare pour gaucher. James Osterberg est gaucher. Paul Simon a bien écrit de la main gauche ses plus grands succès sur papier. C’est toujours avec une guitare de droitier que l’on le voit sur scène.