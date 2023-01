Etre musicien et gaucher avec Mark Knopfler de Dire Straits, Tony Iommi Black Sabbath, Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Joe Perry

Le 13 août est la Journée internationale des gauchers. Être gaucher peut s’avérer handicapant. Les paires de ciseaux étant l’exemple le plus fréquent mais il y en a d’autres : ouvre-boîtes, les appareils photographiques ou caméras, clubs de golf, poignées des armes d’escrime, véhicules 4 ou 2 roues, les tire bouchons, tournevis, souris d'ordinateur… Et bien sûr : la guitare et la basse. Il n’y a que dans le sport où la gaucherie peut être un avantage en venant surprendre son adversaire que ce soit à l’escrime, à la boxe, ou tennis ou au judo. Dans le rock, les gauchers ont souvent révolutionné leurs instruments.

Mark Knopfler de Dire Straits est gaucher, il a appris à jouer sur une guitare de droitier et c’est resté. Cependant, il attribue à sa main gauche de lui avoir offert une sonorité unique, sa main forte est sur le manche pour un bon vibrato. Côté metal, Tony Iommi, l’emblématique guitariste de Black Sabbath est gaucher. En plus, il a perdu un bout de son majeur et de son annulaire dans un accident de travail alors qu’il était encore très jeune. Motivé par l’histoire de Django Reihnardt, qui a perdu deux doigts à la suite d’un incendie, Tony a persévéré. Le chanteur et guitariste Billy Corgan du groupe Smashing Pumpkins, admiratif de Tony. Comme lui, Billy est gaucher, mais ayant appris à jouer sur une guitare de droitier, il est resté sur un modèle de droitier contrairement à Tony. Autre guitariste gaucher, Joe Perry d’Aerosmith qui a toujours joué de la guitare pour droitier, dans sa collection essentiellement des guitares de droitiers, mais aussi quelques guitares Fender Stratocaster pour gauchers, qu’il a finalement "customisées" en mettant les cordes à l’envers, pour jouer comme un droitier.