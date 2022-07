Être ministre sans avoir été élu, est-ce que c’est démocratique ?

Hadja Lahbib n’est pas la seule dans ce cas : il y a quelques semaines, Nicole de Moor, chef de cabinet de Sami Mahdi, devenait secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration. On peut aussi citer Annelies Verlinden, ministre de l’intérieur qui était auparavant associée dans un cabinet d’avocat. En fait, sur vingt membres du gouvernement, six ministres ou secrétaires d’État sont non-élus. Est-ce que placer à un poste de ministre quelqu’un qui n’est pas élu, c’est démocratique ? En allant voter, ne s’attend-on pas à ce que les personnes élues nous gouvernent ?

On posait la question à Dave Sinardet, politologue à la VUB et à l’Université Saint-Louis. Pour lui, cette désignation respecte tout à fait le processus de démocratie représentative belge. Il souligne la différence entre le parlement et le gouvernement : "Je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça bizarre d’avoir des ministres qui ne sont pas élus mais il faut bien faire la différence entre parlement et gouvernement. On élit un parlement qui donne ensuite sa confiance ou non à un gouvernement".