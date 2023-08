Être mère, une injonction qui pèse encore lourd sur les femmes

Lorsqu’une femme évoque son choix de ne pas avoir d’enfants, il n’est pas rare qu’on lui réponde qu’elle changera d’avis lorsque son horloge biologique commencera à "faire tic-tac". L’idée qu’à partir d’un certain âge, une femme éprouvera forcément une envie viscérale d’avoir un bébé dû à une montée d’hormones et à une baisse imminente de sa fertilité ne repose pourtant sur aucun fondement scientifique. Et si nous avons effectivement une horloge interne chargée de réguler nos rythmes de sommeil, la croyance selon laquelle une "alarme à bébés" se déclencherait d’office chez la femme aux alentours de 35 ans est fausse.

Cette fameuse horloge biologique, en vérité, est davantage un phénomène social que biologique, dû aux nombreuses injonctions à la maternité qui pèsent sur les femmes. D’ailleurs, on ne doit pas cette métaphore à un médecin ou à un scientifique, mais à un journaliste nommé Richard Cohen, qui l’a employé pour la première fois en 1978, dans un article du Washington Post intitulé "The clock is ticking for the Career Woman".

Il n’y a donc rien "d’anormal" à ne pas vouloir d’enfants. Il s’agit avant tout d’un choix personnel, qui ne regarde que la personne concernée.

