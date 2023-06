Etre locataire plutôt que propriétaire

Tout le monde a envie de devenir propriétaire, surtout les plus jeunes d'entre nous. Sauf que les derniers chiffres risquent de susciter un début de réticence à l'achat d'un bien immobilier. Pour quelles raisons ? Parce que d'après les simulations réalisées par un consultant, il faut désormais 2 fois plus de temps pour amortir un achat immobilier qu'il y a 3 ans. Il faut, d'après cette simulation, compter 6 ans à Bruxelles et 7 ans en Wallonie.

Si vous souhaitez malgré tout acheter un bien immobilier, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus divorcer. Hélas, la durée moyenne réelle d'un crédit hypothécaire est de l'ordre de sept ans environ. Principalement à cause du divorce. C'est l'autre leçon de cette étude, si vous avez une brique dans le ventre, comme la plupart des Belges, vous devez vous projeter davantage dans l'avenir. Et si vous envisagez de changer de logement pour avoir plus d'enfants, par exemple, ou si vous comptez tout simplement vous expatrier un jour prochain, mieux vaut rester locataire. En tout cas en l'état des choses.

Si le marché immobilier devait baisser, il est clair, d'après les simulations, que le délai de rentabilisation sera encore plus grand en cas de baisse des prix de l'immobilier résidentiel de 10 %, par exemple, en 2024. L'amortissement de l'achat ferait qu'il faudrait 14 ans pour le rentabiliser si vous habitez en Wallonie, et 12 ans à Bruxelles. Mais une telle chute de 10 % est improbable : le logement n'est pas une action cotée en bourse. Lorsque les prix baissent, les vendeurs refusent de vendre. Ce sont d'abord le nombre de transactions qui chutent et donc la chute des prix s'étale sur plusieurs années. Elle n'est donc pas aussi brutale que sur la Bourse.