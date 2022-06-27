Бути журналістом у Києві | Etre journaliste à Kiev

Олександр Кверій працює у Києві репортером у редакції Київського незалежного. Фрілансер для різних європейських ЗМІ, він свідчить про реальність журналістів, задіяних якнайближче до війни. Декілька днів тому Олександр Квері був у Брюсселі на базі RTBF Україна, щоб розповісти про це.

У Києві вже 6 років. Але війна зруйнувала його повсякденне життя, його професію. Він і його колеги повинні зіткнутися з новими реаліями і прийняти нові "навички".

"Треба бути готовим до всього, підготуватися психологічно до того, що ти можеш побачити, почути, а також відчути. Бо коли їдеш у певні місця, де пройшли росіяни, то скрізь пахне смертю".

Ваша родина у Франції не просила вас повернутися?

Моя родина намагалася мене змусити виїхати з країни, так! Вони… намагалися (сміється). Але бути в Києві було моїм зобов’язанням з 2016 року, і воно не змінилося.

Який Київ? Життя ще триває?

Так. Я б сказав, що у нас 2/3 населення порівняно зі звичайним. Життя в столиці здається майже нормальним, з присмаком війни. Але знову відкриваються ресторани, знову відкриваються кафе… Життя відновлюється.

Розкажіть про своє щоденне життя журналіста.

На даний момент завдання перш за все полягає в тому, щоб встигнути розпакувати. Розслаблятися складно. Вже тому, що ми всі маємо одну-дві роботи, крім роботи в Kyiv Independent. Я, наприклад, координую центр "Репортери без кордонів" у Львові та Києві. Таким чином, ми досить мало спимо, але враховуючи кількість сирен у небі... це вже було раніше.

Українські медики заявили, що не готові лікувати такі рани, як ті, які вони бачили. У цьому дуже жорсткому конфлікті постраждають і журналісти... Це одна з реалій цієї війни в Україні

Абсолютно ! Моя мета через роботу в RSF — пропонувати або позичати захисне спорядження журналістам. Щоб спробувати їх врятувати. Але ці військові рани ми повинні на них наполягати. Це важкий артилерійський конфлікт. Коли ви йдете на цей конфлікт, ви, напевно, отримали поняття про першу допомогу, ви повинні знати, як накласти джгут, наприклад. Це може врятувати життя. Бронежилет хороший, але він не захищає від мінометного вогню...

Патріотизм, сміливість, волонтерський дух населення: це відзначало дух на початку. Але через кілька місяців, чи не нудно?

Ні, він стає сильнішим. Оскільки розкриваються такі звірства, як Буча Ірпінь чи Маріуполь: ці переконання посилюються.

Біженці починають повертатися?

Так, переважна більшість, особливо чоловіки, повертаються. Іти воювати. Минув місяць, коли в Україну повертається більше людей, ніж виїжджає.

Ви щойно виїхали з країни, щоб приїхати так далеко. Як вже пройшло ?

Це дуже довго, і ціла логістика. Автобусом до Варшави мені пішло 15 годин. Потім літак до Франції. Завжди є ризики потенційних затримок. Про це потрібно подумати і підготуватися заздалегідь.

Олександр Квері ненадовго виїхав з України, щоб представити книгу-свідчення, написану у співавторстві з іншими журналістами: "Київський незалежний, журнал українського опору".