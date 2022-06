Бути журналістом у Києві | Etre journaliste à Kiev

Etre journaliste à Kiev

Alexander Query travaille à Kyiv comme reporter, au sein de la rédaction du " Kyiv Independent ". Freelance pour différents médias européens, il témoigne de la réalité des journalistes engagés au plus près de la guerre. Alexander Query était à Bruxelles il y a quelques jours, dans les locaux de RTBF Ukraine, pour nous en parler.

Cela fait 6 ans qu’il est à Kiev. Mais la guerre a bouleversé son quotidien, son métier. Lui et ses collègues doivent faire face à de nouvelles réalités et adopter de nouveaux réflexes.

" Il faut être prêt à tout, se préparer psychologiquement à ce qu’on peut voir, entendre, sentir aussi. Parce que quand on va dans certains coins où les Russes sont passés, il y a cette odeur de mort partout ".

Votre famille, en France, n’a-t-elle pas demandé à ce que vous rentriez ?

Ma famille a essayé que je quitte le pays, oui ! Ils ont…essayé (rires). Mais être à Kyiv, c’était mon engagement depuis 2016, et ça n’a pas changé.

A quoi ressemble Kyiv ? La vie se poursuit-elle malgré tout ?

Oui. Je dirais qu’on est à 2/3 des habitants par rapport à d’habitude. La vie dans la capitale semble presque normale, avec un parfum de guerre. Mais les restaurants rouvrent, les cafés rouvrent…La vie a repris.

Parlez-nous de votre quotidien, en tant que journaliste.

En ce moment, le défi c’est surtout de parvenir à décompresser. Se détendre, c’est compliqué. Déjà parce qu’on a tous un ou deux boulots en plus du travail au Kyiv Independent. Moi par exemple je coordonne le centre Reporters Sans Frontières à Lviv et à Kiev. Donc on dort assez peu mais vu le nombre de sirènes dans le ciel…c’était déjà le cas avant.

Des médecins ukrainiens ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts à soigner des blessures de guerre comme celles qu’ils ont vues. Des journalistes aussi sont touchés, dans ce conflit très dur… C’est une des réalités de cette guerre en Ukraine

Tout à fait ! Mon but via mon boulot pour RSF est d’offrir ou prêter du matériel de protection aux journalistes. Pour tenter de les préserver. Mais ces blessures de guerre, il faut insister dessus. C’est un conflit d’artillerie lourde. Quand on va sur ce conflit, il faut avoir reçu des notions de secourisme, il faut savoir poser un garot par exemple. Cela peut sauver des vies. Un gilet pare-balles c’est bien mais ça ne protège pas des tirs de mortier…

Le patriotisme, le courage, l’esprit volontariste de la population : cela a marqué les esprits au début. Mais plusieurs mois plus tard, est-ce que cela ne s’émousse pas ?

Non cela se renforce. Au fil que l’on révèle des atrocités comme Boutcha Irpin ou Marioupol : ces convictions se renforcent.

Les réfugiés commencent-ils à rentrer ? Oui une grande majorité, d’hommes surtout, rentrent. Pour aller se battre. Cela fait un mois qu’il y a plus de gens qui rentrent en Ukraine que de gens qui n’en sortent.

Vous venez de sortir du pays, pour arriver jusqu’ici. Comment cela s’est-il passé ?

C’est très long, et toute une logistique. J’ai mis 15h de bus jusqu’à Varsovie. Ensuite l’avion jusqu’en France. Toujours des risques de retards potentiels. Il faut y penser et préparer ça largement en avance.

Alexander Query a quitté l’Ukraine brièvement pour présenter un livre-témoignage, co-écrit avec d’autres journalistes : " The Kyiv Independent, Carnet de bord de la résistance ukrainienne".