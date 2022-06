Être jeune et agriculteur : une histoire d’embûches et d’envies

Combien d’agriculteurs sont nés de la dernière pluie ? Peu.

L’âge moyen des fermiers est 58 ans, en Belgique aujourd’hui. Pour un agriculteur belge de moins de 40 ans, il y en a trois qui ont plus de 65 ans. La suite? Elle est prévisible : une kyrielle de départs à la retraite marquera la décennie qui vient. Chacun de ces futurs retraités doit trouver repreneur pour ses activités ou, à défaut, pour les terres qu’il a cultivées.

Alors, qui pour racheter ces terres ? Ou qui pour reprendre ces fermes? Quelles sont les embûches de la nouvelle génération? Quelles sont ses envies? Ses stratégies face au climat?

Voici un portrait croisé de jeunes agriculteurs qui mettent la main à la terre depuis trois ans ou trois générations.

Un nouvel épisode du podcast "Après nous, les mouches?" qui sent bon la pluie, le fromage, la paille. Et l’audace.

"Après nous, les mouches?" est un podcast de reportages sonores sur l’environnement, disponible sur Auvio et vos plateformes préférées. Mais c’est aussi une curieuse expression employée en Belgique : celui qui dit "après moi, les mouches!" dit, en gros, qu’il se fiche de ce qui viendra après lui, des suivants. Ce podcast va précisément écouter les "suivants", les jeunes Européens qui héritent de cette terre, notre cocon qui prend l’eau.

Habillage : Miossec, "Après nous les mouches"

Avec Xavier France (et ses Jerseys), Adrien Luxen et Brigitta Borsella (l’Eldoradis). Avec le temps de Charles Culot ("Nourrir l’humanité"), de Jean Marc Michalowski et de Terre-en-vue.

