Être généreux nous rendrait plus intelligents...et plus heureux !

Pourrait-il y avoir une base biologique à la générosité ? Autrement dit, peut-on l’observer dans le cerveau ? Pour en savoir plus, des chercheurs ont réuni un groupe de volontaires pour une série d'expériences centrées sur des jeux d'argent. Une manière pour eux de savoir quels volontaires montraient des comportements généreux forts, et ceux qui en avaient moins.

Ils ont ensuite fait passer l’ensemble des participants dans une machine à IRM, afin d’observer leur cerveau et de déterminer s’il y avait oui ou non une différence biologique entre ceux qui étaient les plus généreux et ceux qui ne l'étaient pas autant. Ils ont pu ainsi faire une découverte saisissante : ils se sont rendu compte que les personnes qui s'étaient montrées les plus généreuses lors des expériences étaient aussi celles qui avaient le plus de… matière grise (ces fameuses fibres qui nous aident à réfléchir mieux et plus vite) !