Etre femme photographe : une question de caractère plutôt que de genre

Cette année, elles sont huit femmes sur 25 exposés à Visa, festival majeur du photojournalisme. Françoise Huguier, la doyenne, estime "avoir eu de la chance" pour percer dans les années 70 à une époque "où c’était plus compliqué, pas admis comme aujourd’hui". A 80 ans, elle n’entend pas s’arrêter, d’autant qu’indépendante, elle ne touche que 700 euros de retraite.

Son arme ? "Quand j’ai un truc en tête, je ne lâche pas. Je suis têtue ! Il faut suivre sa curiosité, si on a envie de faire un sujet, il faut se battre".

La benjamine de Visa, Tamara Saade, 25 ans, est sur la même longueur d’onde. "C’est une question de caractère, plus que de genre ou de sexe", ajoute cette Libanaise, dont l’exposition "Sans répit" témoigne de la crise depuis l’explosion catastrophique de 2020 à Beyrouth.

"Il y a toujours eu des femmes photographes, mais on a plus mis en valeur des hommes", estime-t-elle, citant les "inspirantes et incroyables" Myriam Boulos, Tania Habjouqa, Randa Shaath, "toutes ces femmes qu’on découvre en étant un peu plus curieux". "Les femmes photojournalistes ne sont pas cachées. On n’est pas une espèce rare ! C’est juste qu’on n’est pas contactées par les médias."