Etre fan peut revenir très cher. Entre les coffrets des intégrales et les produits dérivés, l'addition peut rapidement devenir salée. Une étude s'est intéressée aux franchises du 7e art les plus coûteuses pour les fans.

Et surprise : la saga Harry Potter vous fera dépenser plus que celle de Star Wars. Découvrez le top 10 des sagas les plus chères et les plus abordables pour les fans.