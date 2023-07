Etre en surpoids n'accroît pas le risque de décès mais l'obésité, si.

D'autres travaux plus anciens avaient, eux, établi un lien entre surpoids et risque accru de décès. Pour expliquer ces nouveaux résultats, George Savva avance que les maladies liées au surpoids comme un haut taux de cholestérol ou l'hypertension sont mieux prises en charge aujourd'hui. "Donc on peut s'attendre à ce que la relation entre poids et décès change au cours du temps", explique-t-il.

Le lien entre mortalité et IMC "n'est peut-être plus la mesure importante, sachant que beaucoup de maladies chroniques peuvent maintenant être mieux traitées", a abondé Naveed Sattar, professeur à l'université de Glasgow.

Mais "on sait par ailleurs que plus le poids est élevé, plus le risque de développer des problèmes de santé augmente, comme le diabète, l'arthrose, l'hypertension, l'insuffisance rénale...", a-t-il ajouté. "Ces maladies nuisent à la qualité de vie des personnes et à leur bonheur. Ce sont ces mesures de la 'qualité de vie' sur lesquelles il faut davantage nous concentrer."