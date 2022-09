Etre chauffeur poids lourd : dangereux pour la santé ?

Généralement, quand on parle de chauffeurs routiers, on pense aux accidents de la route. Mais au-delà de ça, il existe d’autres risques liés à ce métier, qui peuvent nuire à la santé :

1. Les maux de dos

Lorsqu’on est routier, on est soumis toute la journée à des vibrations dans le dos. Des vibrations qui dépendent du véhicule que l’on conduit, du nombre d’heures que l’on roule et de l’état des routes. Elles peuvent causer des problèmes au niveau : du dos, de la nuque et des articulations des genoux. Pour cette raison, idéalement, il faudrait que les routiers puissent faire des petites séances d’exercice durant leurs pauses, pour que leur colonne vertébrale reste équilibrée.

2. Troubles digestifs et hémorroïdes

Quand on est assis longtemps dans un endroit chaud, les veines hémorroïdaires peuvent gonfler. Chez les chauffeurs routiers, cette infection est assez courante et doit être soignée. En prévention et pour éviter ce type d’infection, il existe des médicaments "phlébotropes", qui augmentent le tonus des veines. Mieux vaut également éviter l’alimentation épicée et les constipations.