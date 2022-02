Être bénévole dans un centre de revalidation pour les animaux sauvages : « C’est gratifiant de relâcher un animal dans la nature grâce à nos soins »

Les bénévoles font des tâches très variées : de l’accueil des animaux aux premiers soins, du nourrissage au nettoyage des cages et des volières. " Il y a aussi de la paperasse avec des fiches vétérinaires à remplir pour le bon suivi comme les bénévoles changent de jour en jour. Il faut s’occuper de la vaisselle, faire des lessives ou répondre aux appels téléphoniques " explique Geneviève Mertens, bénévole depuis 12 ans à Virelles.

Vous l’aurez compris : vous n’allez pas toujours vous occuper des bébés écureuils. Vous devez réaliser des tâches plus ingrates, et puis surtout vous risquez d’être confrontés à des situations très difficiles, car les animaux arrivent blessés, voire dans un état critique. " J’ai un souvenir assez triste. Nous avions accueilli un hibou des marais, une espèce prestigieuse et peu commune chez nous. Blessé par des barbelés, il ne pouvait plus voler correctement. Pendant des mois, nous avons espéré et tout tenté… mais nous avons dû nous résoudre à l’euthanasier " raconte Geneviève. " En tant que bénévole, il faut supporter de voir la souffrance des animaux et accepter l’euthanasie de ceux qu’on ne peut pas revalider. "

Si des moments sont parfois difficiles, les bénévoles font aussi des rencontres avec des animaux fascinants. Geneviève se souvient tout particulièrement d’une cigogne noire que les bénévoles ont pu sauver cet été. " On manipule des animaux que d’autres personnes n’auront jamais l’occasion d’approcher de si près. Puis c’est gratifiant de voir que, par nos soins, nous pouvons relâcher un animal dans la nature. C’est le plus beau moment pour nous. "

