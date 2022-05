Être ado LGBTQIA +, comment le vit-on à l’école ?

Dans les cours de récréation, les insultes à caractère homophobe restent courantes. Si nos ados ne pensent pas vraiment à mal lorsqu’ils utilisent des termes comme "PD" ou "gouine", il est souvent utile de mettre en lumière la signification discriminante de ces insultes, et de rappeler qu’il est interdit par la loi belge de discriminer quelqu’un à cause de son orientation sexuelle.

Mais le travail est aussi à faire dans les salles de classe. Encore aujourd’hui, le sujet de l’homosexualité est vu comme embarrassant par beaucoup de profs, et n’est pas souvent abordé directement et clairement. L’école créée un manque de référence et de modèle positif pour les jeunes LGBTQIA +, ce qui a tendance à les enfermer dans une solitude.