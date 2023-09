Être à la tête d'une start-up ne paie pas toujours, selon une étude.

Les salaires des dirigeants de start-ups font souvent rêver pour les sommes mirobolantes qu’ils peuvent atteindre. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus disparates qu’on l’imagine, comme le révèle un récent rapport du cabinet comptable Pilot.

Quelque 750 fondateurs de jeunes pousses ont été interrogés sur leur rémunération pour les besoins de cette enquête. On y apprend qu’elle a augmenté de 15% depuis 2022. La moyenne des salaires annuels de ces dirigeants se situe à 121.000 dollars (environ 114.625 euros). Mais 40% des répondants disent qu’ils se paient moins de 100.000 dollars par an (environ 94.730 euros). Et certains ne se paient pas. Ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas de figure. Dans le détail, 7% des sondés ne se sont pas rémunérés en 2022, contre 5% l’année précédente. Cela représente une augmentation de 30% en un an.