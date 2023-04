"Etrange vallée" au Rideau de Bruxelles : l’expérience du doute

Avec sa dernière création "Étrange vallée", le Rideau nous plonge dans le monde captivant des intelligences artificielles. Entre curiosité et angoisse, nous découvrons ce no man’s land où règne la technologie… À découvrir sans tarder jusqu’au 15 avril.

Le timing est parfait : l’UNESCO vient d’émettre de vives recommandations pour la création d’un cadre éthique pour les intelligences artificielles. "Étrange vallée" nous démontre qu’il y a en effet urgence à y réfléchir !

Sans jouer la carte de la dystopie, la pièce nous propose plutôt une rencontre entre deux espèces distinctes : l’homme et l’IA. Cette création est le résultat d’un intense travail de documentation et d’expérimentation. Basée sur la théorie "Uncanny Valley" du roboticien japonais Masahiro Mori, le spectacle nous invite à en faire l’expérience en temps réel avec EMI. En bref, le scientifique émet l’hypothèse que plus un robot ressemble à un humain, plus ses petites imperfections nous perturbent. Face à une entité qui a l’aspect et se comporte comme un humain, notre inconscient ne perçoit plus le robot comme tel mais comme un humain qui aurait des comportements inhabituels. Testé et approuvé ! Malaise, rejet, empathie,… Plus que de la confusion, le doute s’insinue en nous et subsiste jusqu’à la dernière minute de spectacle. EMI peut-il ressentir des émotions ? Et si l’intelligence artificielle devenait hors de contrôle ? De ce curieux échange émerge une quantité de questions sur notre nature humaine, notre rapport à la technologie, mais aussi sur la marchandisation émotionnelle.