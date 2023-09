Étonnement au Maroc : la région du tremblement de terre n’est pas la plus sismique du pays

Les populations des régions concernées guettent à présent de probables répliques. Et les sismologues également : ces répliques sont malheureusement imprévisibles.

"Le séisme de Turquie en février, par exemple, était en fait un double séisme, il y avait eu deux fois une magnitude supérieure à sept. Et dans ce cas-ci, on ne peut pas exclure qu’il y ait une deuxième magnitude supérieure à six qui suive, même s’il est plus typique qu’un séisme de 6.8 ne reproduise pas de répliques supérieures à six… mais ce n’est pas pour autant à exclure. On verra au cours des prochaines heures et des prochains jours. On pourra seulement le dire normalement dans une semaine."

Ce risque de répliques motivera de nombreux habitants des régions exposées à dormir dehors. Même moins fortes, elles pourraient mener à l’effondrement de bâtiments déjà fragilisés.