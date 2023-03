Étonnant : ce groupe de metal gothique va représenter l'Allemagne au Concours Eurovision de la chanson

Cette année, nous aurons droit à des riffs et des cris au concours Eurovision de la chanson à Liverpool grâce au groupe Lord Of The Lost.

Le concours Eurovision de la chanson approche à grands pas et de nouveaux groupes viennent de se qualifier pour y participer. Pour l'Allemagne, le choix s'est porté sur du metal avec le groupe gothique Lord Of The Lost qui a été sélectionné par le public allemand pour représenter le pays lors de la compétition à Liverpool en mai.

Le groupe se présentera avec le titre "Blood & Glitter", la chanson titre de leur dernier album, qui a cartonné dans les charts allemands. La chanson est un mélange parfait de glamour, grandiose et guttural, naviguant entre les univers de Rammstein et du groupe HIM. Avec ses riffs puissants, son refrain poétique et une certaine dose de brutalité pour faire bonne mesure, ce titre a tous les ingrédients pour devenir populaire chez les métalleux comme chez les fans de pop.

Le groupe était évidement ravi de sa victoire et a déclaré : "Blood & Glitter est "notre chanson pour Liverpool !" Merci pour tout! Nous ne sommes pas le meilleur groupe du monde (ils existent déjà), mais nous sommes le groupe avec les meilleurs fans du monde : VOUS !".

Voici à quoi ressemblait la performance live du groupe lors de la finale allemande :