Étonnamment, la plupart des gens ne souhaitent pas devenir des multimilliardaires.

C'est le cas de l'Indonésie. L'étude stipule que 39% des habitants du pays asiatique ont opté pour les 100 milliards de dollars. Ils étaient nettement moins nombreux à faire le même choix en Russie, au Royaume-Uni et même en Chine, bien que l'Empire du Milieu soit marqué par la culture collectiviste.

Toutefois, les répondants ayant choisi les 100 milliards de dollars ne sont pas nécessairement motivés par l'égoïsme ou la cupidité. Les chercheurs n'ont pas mis de limites à ce à quoi pourrait ressembler "une vie de rêve". Chacun des participants était donc libre de la définir comme il le voulait.

Ils ont ainsi observé que ceux souhaitant disposer des 100 milliards de dollars en dépenseraient une partie pour le bien commun.

Pour Paul Bain, cette étude montre que la plupart des gens n'ont pas forcément la folie des grandeurs. "L'idéologie des désirs illimités, lorsqu'elle est présentée comme relevant de la nature humaine, peut créer une pression sociale pour que les gens achètent plus que ce qu'ils souhaitent réellement", a-t-il déclaré. Selon lui, ce consumérisme forcené est redoutable pour la planète puisqu'il favorise la surconsommation et toutes les conséquences écologiques qu'on lui connaît. "En découvrant que la vie idéale de la plupart des gens est en fait assez raisonnable, il pourrait être socialement plus facile pour les gens de se comporter d'une manière plus conforme à ce qui les rend vraiment heureux et de soutenir des politiques plus fortes pour aider la préservation de l'environnement."