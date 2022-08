Etoiles filantes : en août 2022, la lune perturbe la nuit

Francesco Lo Bué, physicien et directeur du MuMons, le musée annexé à l’université de Mons en connaît la raison : " Cela fait plusieurs siècles qu’on a compris qu’entre la fin du mois de juillet et la moitié du mois d’août, on observe pas mal d’étoiles filantes qu’on appelle Perséides."

Le phénomène est lié à un objet qu’on appelle " comète ", une espèce de grosse montagne de glace et de roche notamment qui tourne autour du soleil. Sur son chemin, elle traîne pas mal de poussière. Elle passe près du soleil avant de s’en aller pendant des siècles.

Pendant son absence, cette poussière continue à graviter autour du soleil et chaque année, à cette période, la terre pénètre dans ce nuage de poussière.

Chaque impact d’un grain de ces débris dans l’atmosphère provoque une consumation à l’origine d’un feu d’artifice dénommé communément " étoile filante ". Avec un peu de chance, lorsqu’on est au bon endroit, on peut en voir énormément !

Les étoiles filantes ne sont pas réellement des astres.

Les vraies étoiles sont des soleils tellement éloignés de notre planète qu’on les assimile à de petits points lumineux, une perception à l’opposé de leur taille réelle.

La lune vient jouer les perturbateurs

Les étoiles filantes sont généralement plus nombreuses la nuit du 11 au 12 août.

Cependant, en 2022, la pleine lune perturbera les observations, sa lumière intense atténuant fortement celle des étoiles filantes. Seules les plus brillantes seront visibles.