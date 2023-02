Etoile de Bessèges : vers un sprint avec Arnaud De Lie pour la première étape ? (direct vidéo 14h)

C'est la première course par étapes de la saison en France : l'Etoile de Bessèges-Tour du Gard 2023 (53e édition) s'élance ce mardi de Bellegarde (Gard) pour 5 étapes et un total de 656 kilomètres. Un parcours plutôt classique pour l'épreuve française, souvent dévolue aux puncheurs, avec des étapes plus vallonnées au fil des jours. La 4e étape proposera une arrivée au sommet du Mont Bouquet, l'un des points culminants du département du Gard alors que la course se terminera par un contre-la-montre individuel dimanche à Alès.

La première étape partira ce mercredi de Bellegarde et prendra la forme d'une boucle avec une ligne de départ et une ligne d'arrivée tracées dans la même commune d'Occitanie. 161 kilomètres attendent le peloton, sur un parcours plat qui pourrait donc sourire aux sprinteurs. Parmi eux, notamment, Arnaud De Lie (BEL, Lotto-Destny), déjà vainqueur de la Classique de la Communauté de Valence en ce début de saison.

Mais le Belge n'est évidemment pas le seul coureur ambitieux sur cette course. Michal Kwiatkowski (POL, INEOS Grenadiers), Pavel Sivakov (FRA, INEOS Grenadiers), Thibaut Pinot (FRA, Groupama-FDJ) ou encore Mads Pedersen (DAN, Trek-Segafredo) y entameront leur saison.