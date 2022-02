Étoile de Bessèges : un dernier contre-la-montre palpitant à Alès pour décider du vainqueur final (Direct vidéo)

Un contre-la-montre de onze kilomètres dans les rues d’Alès décidera du vainqueur de la 52e édition de l’Étoile de Bessèges ce dimanche. Une épreuve chronométrée qui se terminera par une bosse (2,6 km à 5,4%) déterminante pour connaître le résultat final. Cette dernière étape est bien évidemment à suivre en direct vidéo sur Auvio !

La victoire finale se jouera vraisemblablement entre les trois premiers du général, rassemblés en une poignée de secondes. Porteur du maillot corail de leader, le Français Benjamin Thomas espère accrocher une 6e victoire à son palmarès après avoir remporté la 3e étape vendredi. Double champion de France du contre-la-montre (2019 et 2021), le coureur de l’équipe Cofidis pourra se défendre sur un terrain favorable.

Avant cette dernière étape, il compte 7 secondes sur l’Italien Alberto Bettiol et 8 sur le jeune norvégien Tobias Johannessen. Bettiol, 28 ans, pourra notamment profiter de sa connaissance du parcours. Le coureur d’Education First avait remporté le contre-la-montre de l’édition 202 sur ces mêmes routes et possède quelques belles références en contre-la-montre (NDLR : vice-champion d’Italie en 2019, 11e des JO en 2021). Vainqueur du Tour de l’Avenir l’an dernier, Johannessen doit quant à lui montrer ce qu’il vaut dans l’exercice pour sa première année chez les professionnels.

Pierre Latour (+25s) et Mathieu Burgaudeau (+26s) semblent quant à eux trop loin pour revendiquer la victoire finale.