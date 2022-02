Étoile de Bessèges : Tobias Johannessen remporte la 4e étape au sommet du Mont Bouquet, Thomas conserve le maillot corail

Ce samedi se déroulait la 4e et avant-dernière étape de la 54e édition de l’Etoile de Bessèges entre Saint-Hilaire-de-Brethmas et Le Mont Bouquet. Au terme des 145,5 kilomètres et des 2 328 mètres de dénivelé positif, c’est le jeune Tobias Johannessen (Uno-X Pro) qui s’est adjugé l’étape reine au sommet du Mont Bouquet après avoir englouti les derniers 600 mètres très usants (11,8%). Le Norvégien de 22 ans a devancé l’Australien Jay Vine (Alpecin-Fenix) et l’Italien Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), troisième.

En remportant cette étape importantissime, Johannessen prend la 3e place du classement général (+8 sec) alors que Benjamin Thomas (Cofidis) conserve son maillot corail. Alberto Bettiol (EF Education - Easy Post), deuxième, compte 7 secondes de retard sur le Français avant le traditionnel contre-la-montre de ce dimanche.

Les rescapés de l’échappée matinale, Alexis Gougeard (B&B Hotels – KTM), Joël Sutter (UAE Emirates) et Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) auront bien bataillé, mais c’est finalement un peloton groupé qui arrive au pied du Mont Bouquet, l’ascension finale de cette étape (4,6km à 9,1% de moyenne).

Vine, qui pratiquait encore du… cyclisme virtuel il y a à peine plus d’un an, est le premier à attaquer à 1,9 km de l’arrivée, suivi par huit autres coureurs dont Bettiol et le leader actuel Thomas.

Au sommet de l’ascension, c’est finalement le néo-pro Johannessen, déjà 3e jeudi et vendredi, qui s’offre une magnifique victoire au sprint devant Vine et Tiberi. C'est son troisième succès chez les pros après deux étapes du Sazka Tour en août 2021. Il avait auparavant remporté le dernier Tour de l'Avenir ainsi que le Tour de France espoirs.

Ce dimanche, les coureurs prendront part à la dernière étape, un contre-la-montre de 11 kilomètres à Alès. Benjamin Thomas, champion de France de la discipline, fait désormais figure de grand favori au classement final.