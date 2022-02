Etoile de Bessèges : la première étape, seule chance des sprinteurs (direct vidéo 14h35)

La 52e édition de l'Étoile de Bessèges se dispute de mercredi à dimanche dans le Gard et semble résolument taillée pour les puncheurs-grimpeurs. Seule la première étape avec départ et arrivée à Bellegarde, ce mercredi, semble pouvoir sourire aux sprinteurs avec son parcours quasi plat de 160 kilomètres, seulement émaillé de la côte de la Tour (3e catégorie) à franchir plusieurs fois.

En l'absence du vainqueur sortant, Tim Wellens, et de son équipe Lotto-Soudal, c'est la formation Ineos Grenadiers qui semble taillée pour supporter le poids de la course. Le champion olympique Richard Carapaz est au départ, tout comme le champion du monde du chrono, l'Italien Filippo Ganna, qui avait remporté les deux dernières étapes l'an dernier. Le Belge Laurens De Plus fait lui aussi partie du roaster britannique et disputera sa première course depuis avril 2021.

Face aux Ineos, la formation Trek-Segafredo et son trident Mads Pedersen, Bauke Mollema, Tony Gallopin (lauréat en 2018), semble elle aussi en mesure de tirer son épingle du jeu dans les cols cévenols ces prochains jours.