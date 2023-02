Etoile de Bessèges : De Lie joue les étapes, Teuns pour le général ?

L’Etoile de Bessèges c’est en direct sur la RTBF, dès ce mercredi et jusqu’à dimanche inclus. Les regards belges seront évidemment tournés vers Arnaud De Lie qui espère continuer sur sa lancée après sa victoire lors de sa première course en 2023, sur la Classique de la Communauté de Valence.

Au général, le Français Benjamin Thomas (Cofidis) essayera de défendre son titre, mais le Tarnais sera confronté à rude concurrence et devra partager l’affiche avec son compatriote Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), dont ce devrait être l’ultime rentrée.

"Pour cette dernière saison, on a ciblé l’Étoile de Bessèges pour effectuer ma reprise. C’est une course que j’affectionne particulièrement, surtout depuis le changement de parcours il y a quelques années, qui comprend une vraie arrivée au sommet", a expliqué Pinot (32 ans), 3e en 2016, dans un communiqué de son équipe.

Autrefois apanage des sprinteurs, l’Etoile de Bessèges – Tour du Gard, qui s’élance mercredi de Bellegarde et parcourt le Gard du sud au nord, n’hésite en effet plus à jouer avec les reliefs du département.