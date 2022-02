Etoile de Bessèges : Benjamin Thomas remporte la troisième étape et le maillot corail

Partant d’un point A, pour revenir à ce même point A, le parcours du jour était fait de boucles et d’ascensions. Cela n’a pas fait peur à Benjamin Thomas (Cofidis) qui a remporté la troisième étape de l’Etoile de Bessèges devant Bettiol.

Alors que le peloton se trouvait à plus de 4 minutes derrière la tête, formée par 7 coureurs, à la moitié de la course, l’écart a fondu comme neige au soleil puisqu’à 50 kilomètres de l’arrivée il ne restait plus que 2 minutes et 40 secondes. À 35 kilomètres de l’arrivée il ne restait plus qu’une minute et 45 secondes d’écart, les 7 premiers étaient toujours unis.

L’écart est passé sous la minute à quelques kilomètres de la dernière ascension qui comptait dans la course puisque celle du Trélis suivait mais n'était pas recensée dans l’étape. À 20 kilomètres de l’arrivée, Sheffield a pris les commandes de l’échappée. Ils n'étaient plus que quatre (Sheffield, Armirail, Guernalec, Houle) au sommet et c’est assurément Bruno Armirail qui est le leader du classement de la montagne et qui portera le maillot bleu demain.

Au pied de la dernière difficulté, Sheffield est parti seul. Il restait 11 kilomètres. Sheffield est rapidement repris par Pierre Latour. Tobias Johannessen en a profité pour attaquer à son tour. La dernière ascension s'est faite à fond.

Carapaz et Mendes chutent à 8 kilomètres de l’arrivée sur la route humide de la descente… Thomas, Johannessen et Bettiol étaient en tête, à une vitesse impressionnante. Mendes s'en est sorti sans trop d'accroche et est remonté sur son vélo mais apparemment Carapaz aurait des doigts cassés.

La victoire s’est jouée à 3 kilomètres de l’arrivée, lorsque Thomas a distancé Bettiol et Johannessen. Les deux coureurs, à bloc, n'ont pas rattrapé Benjamin Thomas qui remporte la course et se trouve premier au classement général avec une marge de neuf secondes sur l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) et le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X).

C'est la cinquième victoire sur la route pour Thomas, pistard confirmé. Médaillé de bronze aux JO de Tokyo sur la course à l'américaine, il compte cinq titres de champion du monde et huit d'Europe. C'est la deuxième victoire de rang pour Cofidis sur cette épreuve française, vainqueur la veille au sprint grâce à Bryan Coquard.