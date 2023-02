Etoile de Bessèges : Arnaud De Lie passe les bosses et remporte la 3e étape !

L’Étoile de Bessèges prenait de la hauteur ce vendredi. La troisième étape, disputée sur 169,7 kilomètres autour de Bessèges, totalisait plus de 3000m de dénivelé positif. Le col des Brousses, côte de première catégorie, était au programme à trois reprises, dont la dernière fois à une dizaine de kilomètres de la ligne. Une deuxième difficulté – la côte de Méjannes-le-Clap (2e catégorie, km 93) – figurait également au menu.

Après la grosse chute collective de jeudi qui avait contraint les organisateurs à neutraliser l'étape, le sport a repris ses droits. La victoire du jour est revenue à... Arnaud De Lie ! Le coureur de 20 ans (Lotto Dstny) a été distancé dans la dernière difficulté, mais est revenu vers le groupe de tête à 4 kilomètres de l'arrivée. Un temps enfermé, le sprinter belge a surgi au meilleur des moments pour devancer le Français Valentin Ferron (TotalEnergies) et Samuel Watson (Groupama-FDJ). 12e succès en carrière pour notre compatriote donc. Trois autres belges finissent dans le top 10 : Sep Vanmarcke (5e), Rémy Mertz (7e) et Greg Van Avermaet (10e). De Lie, vainqueur de la première étape, conforte son maillot de leader sur l'épreuve française. Il devance Benoit Cosnefroy (+ 16 secondes) et Watson (+ 24 secondes).

Samedi, la 4e et avant-dernière étape est promise à un grimpeur au sommet du Mont Bouquet (4,6 km à 9,1%) au terme de 147,5 km d'un parcours qui aura débuté à Saint-Christol-Lèz-Alès. Dimanche, la dernière étape est un contre-la-montre individuel de 10,7 km qui s'achève par une montée de 2,8 km (5,6 %). On connaîtra alors le successeur du Français Benjamin Thomas (Cofidis) au palmarès.