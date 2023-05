Étiquette ou QR code ? Les consommateurs informés de la composition des vins européens dès décembre

"La Commission a compris la nécessité d’être flexible sur la manière de communiquer ces informations sans perturber notre commerce", souligne Ignacio Sanchez Recarte, secrétaire général du Comité européen des entreprises vinicoles. Le CEEV considère que l’étiquetage numérique est le seul moyen d’obtenir l’adhésion des 2, 2 millions de viticulteurs européens. Il permet également la traduction des ingrédients dans toutes les langues européennes.

"Vous vous imaginez […] scanner plusieurs QR codes pour comparer les additifs de trois vins, mémoriser les résultats et faire votre choix ?", rétorque Olivier Paul-Morandini, fondateur d’une association qui milite pour plus de transparence dans le secteur du vin, Transparency for Organic Wine Association (TOWA).

L’association estime aussi que l’instauration de ces QR codes témoigne d’un manque d’engagement en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, pourtant présentée par l’UE comme une de ses priorités. Les "étiquettes électroniques" favoriseraient en effet les agriculteurs conventionnels utilisant pesticides et engrais chimiques recevant l’écrasante majorité des subventions de la politique agricole commune.