Étienne Daho sur sa récente collaboration avec Vanessa Paradis : "On se comprend bien et on s’aime beaucoup"

"Elle m’a demandé de venir sur scène avec elle, elle a repris Week-end à Rome […], on a chanté 4 ou 5 fois ensemble comme ça, mais sans vraiment créer une nouvelle chanson", explique-t-il au sujet de Vanessa Paradis, dont il se sent très proche. "C’est une même famille d’esprit. On se comprend bien et on s’aime beaucoup."

C’est vraiment quelqu’un que j’adore. On a vraiment une belle amitié depuis très longtemps.

Les deux artistes sont d’autant plus proches qu’ils ont su mener une carrière sans faute de goût.

"En tout cas je fais ce que j’aime. Je suis incapable de faire un truc dans lequel je ne suis pas complètement investi", explique Étienne Daho. "J’ai compris assez vite quand j’ai commencé que s’il y a un truc que je ne sais pas faire, je ne vais pas le faire. Parce que je ne le ferai pas bien, je ne le ferai pas avec tout mon cœur."

Tirer la nuit sur les étoiles est le premier album d’Étienne Daho depuis 2018. Un album qu’il a vraiment envie de défendre, plus que certains de ses précédents. Ce sera bientôt le cas aussi sur scène, puisqu’il se produira le 2 décembre à Forest National. Avec ses nouvelles chansons mais aussi les standards comme Tombé pour la France, Comme un igloo et Week-end à Rome.