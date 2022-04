Etienne Daho, le parrain de la french pop

Après avoir foulé la scène du Festival des Transmusicales à Rennes, Daho sort un premier album, " Mythomane " produit par Jacno. Apprécié par la critique, l’opus ne produit pas le même effet sur le public. Il faut attendre l’année suivante et la sortie du 45 tours " Le grand sommeil " pour que Daho soit reconnu. Son deuxième opus " La Notte, la notte " sorti en 1984 avec le single " Week-end à Rome " est certifié disque d’or. A partir de là, c'est l'envol ! 1985 coïncide avec l’Olympia à guichet fermé pour l’artiste et le prix de la révélation aux Victoires de la musique. Ensuite, il enregistre à Londres successivement l’album " Pop Satori " et " Pour nos vies martiennes", tous deux certifiés disque de platine. C’est la reconnaissance par ses pairs. Etienne Daho, le parolier, le compositeur est sollicité par d’autres artistes, Françoise Hardy en tête de file, avec qui il se lie d’amitié. La presse, de son côté constate le phénomène et parle de " Dahomania ". Le succès se répète avec la parution en 1991 de " Paris ailleurs " avec ce qui devient très rapidement des tubes " Saudade ", " Des attractions des astres ", " Comme un igloo ", " Un homme à la mer ",…L’album s’écoule à 600000 exemplaires et reçoit un double disque de platine. La tournée qui s’en suit connaît la même veine. Daho tourne dans 14 pays. En 1992, il monte le projet " Urgence " et réunit 27 artistes qui apportent leur contribution à la lutte contre le sida. La rumeur circule. Daho serait-il une victime de cette terrible maladie ? En 1993, il reprend le tube d’Edith Piaf " Mon manège à moi ", initialement interprété par Fréhel. Il travaille en parallèle avec Brigitte Fontaine et Jacques Dutronc. Installé à Londres, en 1995, il sort avec le groupe anglais, St Etienne, " Reserection " ou " Résurrection " pour faire taire la rumeur de sa mort prochaine. L’année suivante, il publie un album plus personnel " Eden " puis sort en 2000, " Corps et armes " avec le groupe " Les Valentins ". Le single " Le brasier " fait un tabac. En 2001, il reprend avec la chanteuse Dani, un inédit de Gainsbourg " Comme un boomerang ". Il collabore avec divers artistes au gré de ses envies. En 2003, sur l’album " Réévolution " des duos remarquables avec Charlotte Gainsbourg et Marianne Faithfull. En 2008, il est à nouveau primé pour son opus " L’invitation ". Il reçoit la Victoire de la musique de l’album pop rock de l’année. Il entame l’Obsession tour, 85 dates de concert. En 2013, celui qu’on surnomme " le parrain de la pop française " enregistre dans les studios d’Abbey Road, " Les chansons de l’innocence retrouvée " avec la participation de Nile Rodgers, du groupe Savages et de Debbie Harry, entre autres. En 2014, alors qu’il souhaite entamer sa tournée Diskönoir, il est hospitalisé pour une péritonite. Mais recommence de plus belle avec en 2017, l’album " Blitz ". L’année suivante, il reçoit une Victoire d’honneur aux victoires de la musique. Et en 2019 et 2020, l’infatigable artiste propose son Eden Daho Tour. Avec toujours le succès à la clef ! On épinglera encore l’album " Surf " en 2020, ce qui fait un total de 14 opus. Pas mal pour un seul homme ou presque.