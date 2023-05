Étienne Daho : "L’histoire est amnésique"

"Tirer la nuit sur les étoiles, la nuit nous appartient", chante Etienne Daho. Des paroles inspirées d’un documentaire d’Arte sur l’iconique actrice américaine, Ava Gardner. Pour écrire son dernier album, l’artiste s’est inspiré en partie du septième art. Il puise surtout dans ses propres histoires d’amour et compte toujours sur son intuition. L’artiste est aussi marqué par la guerre en Ukraine, en cours depuis plus d’un an. "L’histoire est amnésique", dit-il.

Dans une société qu’il constate comme de plus en plus "renfermée", Etienne Daho se présente comme "un citoyen du monde". Il est l’invité de Pascal Claude dans l’émission "Dans quel Monde on vit".