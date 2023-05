Étienne Daho : "Je serai toute ma vie un homme amoureux"

La chanson Tirer sur les étoiles est née d’un documentaire sur Ava Gardner sur Arte. "Quand elle a rencontré Frank Sinatra avec qui elle a eu une folle passion, elle est partie avec lui dans le désert et ils ont tiré au révolver vers les étoiles. Je trouvais cette image très belle et cinématographique. Quand on veut séduire quelqu’un, on fait des choses un peu folles". Fasciné par la rencontre amoureuse, Étienne Daho la considère comme la plus belle des drogues : "Celle qui vous change, vous fait devenir une autre personne, vous donne envie de devenir meilleur, vous maintient dans un état de jeunesse et vous fait sentir très vivant".

Le phare, dans ce nouvel album, évoque aussi le choc amoureux : "Deux personnes se regardent au milieu d’une foule, qui ne s’aperçoit de rien. C’est un immense secret" raconte Étienne Daho.