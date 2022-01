Éthiopie : près de 40% de la population du Tigré "en pénurie extrême de nourriture"

83% en insécurité alimentaire

Selon la dernière évaluation de la situation alimentaire réalisée par le PAM, 83% des Tigréens sont en situation d'insécurité alimentaire, parmi lesquels "13% des enfants tigréens de moins de 5 ans et la moitié des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition".

"Les familles épuisent tous les moyens pour se nourrir, les trois-quarts de la population utilisant des stratégies d'adaptation extrêmes pour survivre", indique l'agence onusienne dans un communiqué.

"Les régimes alimentaires s'appauvrissent de plus en plus à mesure que les denrées alimentaires s'épuisent et les familles dépendent presque exclusivement des céréales, tout en limitant les portions et le nombre de repas qu'ils prennent chaque jour", ajoute-t-elle.

Le PAM alerte aussi sur la situation alimentaire qui s'aggrave dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, également durement touchées par les combats de ces derniers mois.

Les combats ont éclaté en novembre 2020 dans le nord de l'Ethiopie après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé des troupes pour renverser le TPLF, ancien parti au pouvoir au Tigré qu'il accusait d'avoir organisé des attaques contre des bases de l'armée.

Région de six millions d'habitants, le Tigré est soumis depuis six mois à ce que l'ONU qualifie de "blocus de facto".