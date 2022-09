Ethiopie : plus de 60 personnes tuées dans un nouveau massacre

Plus de 60 personnes ont été tuées fin août lors d'un nouveau massacre dans la région éthiopienne de l'Oromia, la plus vaste et la plus peuplée du pays, a annoncé mardi la Commission éthiopienne des droits humains (EHRC).

L'EHRC, institution publique statutairement indépendante, dit dans un communiqué avoir "appris d'habitants et de responsables qu'en deux jours d'attaques, plus de 60 personnes avaient été tuées, plus de 70 blessées et des domiciles et du bétail pillés".

Selon elle, plus de 20.000 personnes ont été déplacées par ces attaques ayant visé plusieurs localités du woreda (district) d'Amuru, dans la zone administrative d'Horo-Gudru entre les 29 et 31 août, "après le départ pour un autre endroit des forces de sécurité déployées dans la zone", rapporte l'EHRC.