Ethiopie: Pascal Joannes, Directeur adjoint du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM)

En 1988, de retour d’une mission pour Médecins Sans Frontières Holland, son meilleur ami Emmanuel Deisser lui fait rencontrer le directeur général de l’organisation. Deux semaines plus tard, notre compatriote se retrouve comme logisticien au Soudan. Sa deuxième vie débute. Il enchaîne avec une autre mission pour MSF au Sénégal puis ne cesse de parcourir le monde pour aider ceux qui sont en souffrance, déchirés par la guerre. D’abord il y a le Comité international de la Croix-Rouge en Iran, Irak, Éthiopie, Croatie, Haut-Karabagh et Bosnie, puis le Rwanda avec la Croix-Rouge de Belgique. Il se met ensuite pendant douze ans au service de l’Unité d’aide et de sécurité alimentaire de la Commission européenne au Burundi et en Éthiopie. En 2006, il rejoint le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) au Soudan. Cinq ans plus tard, il retrouve l’Éthiopie, ce pays qui le fascine et où il se sent chez lui. Enrôlé par le gouvernement, " Mister Pascal " – comme on l’appelle là-bas – y œuvre pour l’Agence de transformation agricole avant de devenir le directeur adjoint du PAM Éthiopie. Avec les équipes du PAM, de la logistique à la sécurité en passant par les relations avec les donateurs et les ONG, il distribue une assistance alimentaire annuelle à six millions d’Éthiopiens. Un travail indispensable qu’il mène dans l’ombre, à son image : en toute modestie.