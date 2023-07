Éthiopie : les réseaux sociaux de nouveau accessibles après cinq mois de blocage

Des réseaux sociaux et messageries, dont Facebook, Telegram, TikTok et Youtube, étaient de nouveau librement accessibles mercredi en Éthiopie, après plus de cinq mois de restrictions, ont constaté un journaliste de l’AFP et l’organisation Open Observatory of Network Interference (OONI).

L’OONI, association traquant la censure en ligne, signalait également un accès libre à ces sites. Elle avait dénoncé des blocages sur ces sites et applications depuis le 9 février, alors que des responsables de l’Église orthodoxe d’Éthiopie appelaient à manifester contre la création d’un synode dissident.

Depuis, ces réseaux sociaux étaient accessibles seulement via un réseau privé virtuel (VPN), dispositif qui permet de se connecter virtuellement depuis une autre localisation. Amnesty International avait critiqué ces blocages qui "violent clairement les droits des citoyens à la liberté d’expression et à l’accès à l’information".

Ni le gouvernement, ni l’opérateur public, Ethio Telecom, n’avaient alors répondu aux sollicitations de l’AFP.